Warhammer 40.000: Darktide: 4K e 60fps su Xbox Series X

Victor Magnuson, il capo del design della software house Fatshark, ha svelato alcuni dettagli tecnici sull'attesissimo Warhammer 40.000: Darktide, in particolare di come girerà su console Xbox. Su Xbox Series X i giocatori devono aspettarsi che vada a 4K e 60fps. Non è stato specificato se ci saranno più modalità grafiche, ossia se si potrà privilegiare la qualità sulla fluidità o viceversa.

Su Xbox Series S, invece, si punta a raggiungere i 1440p, o i 1080p, pur mantenendo i 60fps. Anche in questo caso non è stato svelato se ci saranno diverse modalità grafiche selezionabili.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Riconquista la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d'azione. Warhammer 40.000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide.

Nelle profondità della città alveare, i semi della corruzione minacciano di schiudersi e trasformarsi in un'inarrestabile forza oscura. Una misteriosa e terrificante potenza vuole prendere il controllo dell'intera città. Insieme ai tuoi alleati dell'Inquisizione, dovrai eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos.

Quando Tertium cadrà, i reietti saliranno al potere.

Il tuo personaggio, il tuo stile di gioco

Crea il tuo personaggio e personalizza l'aspetto fisico, la voce e le origini. Scegli la classe per determinare i tratti e le abilità che userà in battaglia. Sarai un veterano dell'esercito Imperiale, un irriverente forestiero o un impetuoso zelota? La scelta è tua.

Combattimento evoluto

Creato sulla base degli insuperabili combattimenti corpo a corpo di Vermintide 2, Warhammer 40.000: Darktide introduce intense sparatorie nelle battaglie. Padroneggia l'equilibrio tra combattimento a distanza e corpo a corpo affrontando orde di nemici. Percepisci l'impatto di ogni fendente della tua spada a catena, o friggi un po' di carne con il tuo fucile laser.

Salva Tertium dalla rovina

Entra nel violento mondo distopico di Warhammer 40.000. Dalle incandescenti fabbriche alla decadente area di manutenzione dell'acqua colpita dall'incessante pioggia acida, la città alveare di Tertium è un luogo aspro e inclemente persino nei momenti migliori. Il tuo compito è unirti alle missioni della fervente Inquisizione per sterminare le minacce che si nascondono nelle profondità della città alveare... o morire provandoci.

Supera imprevedibili sfide

Adattati all'imprevedibilità del Caos con le circostanze, modificatori che aggiungono spontaneamente una sfida alla tua missione. La tua squadra dovrà imparare ad adattarsi e trovare nuove tattiche, scegliendo l'equipaggiamento migliore per affrontare queste sfide spietate.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Warhammer 40.000: Darktide uscirà il 13 settembre 2022 su PC e Xbox Series X e S.