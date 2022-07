Bright Memory: Infinite, data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e Switch svelata

La data di uscita di Bright Memory: Infinite per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch è stata svelata in anticipo grazie agli store di Sony, Microsoft e Nintendo che hanno aggiunto a listino il gioco segnalando il 21 luglio 2022 come giorno di lancio.

Il PlayStation Store e il Nintendo eShop giapponesi lo hanno catalogato come "Bright Memory: Infinite Gold Edition", mentre l'Xbox Store come "Bright Memory: Infinite Platinum Edition". La "Gold Edition" non è presente nello store di Microsoft e viceversa per la "Platinum Edition", ma non è chiaro se e quali differenze presenteranno queste due edizioni.

Quello che è certo è che lo sparatutto realizzato da Zeng "FYQD" Xiancheng debutterà il 21 luglio 2022 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, informazione confermata anche da un trailer ufficiale aggiunto alla pagina dedicata dello store Microsoft.

Bright Memory Infinite

Stando alle informazioni condivise da PLAYISM, entrambe le versioni Xbox Series X|S e PS5 di Bright Memory: Infinite supportano il raytracing con riflessi a 60 fps ed è disponibile anche una modalità prestazioni a 120 fotogrammi al secondo. La versione PlayStation 5 sfrutterà anche i grilletti adattivi del Dualsense.

Invece, la versione per Nintendo Switch, che funziona in modo nativo su hardware e non attraverso il cloud, presenta il multi-sampling anti-alias TAA e permette di mirare sfruttando i giroscopi della console. Ogni edizione per console includerà tutti i contenuti cosmetici scaricabili dalla versione PC con il gioco base, tra cui una serie di costumi bonus per la protagonista Shelia.