Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di Thaelia è diverso e affascinante

Vediamo questo cosplay di Aphrodite, uno dei personaggi più amati della serie anime Record of Ragnarok, interpretato dalla cosplayer Thaelia, che le regala un tocco diverso, per certi versi originnale, sicuramente molto affascinante.

Netflix ha da poco annunciato l'arrivo della seconda stagione dell'anime di Record of Ragnarok, quindi è giusto festeggiare con un bel cosplay a tema.

Come potete vedere Thaelia è molto rigorosa nel riprodurre il costume, ma i suoi tatuaggi e il piercing sul viso danno alla dea un aspetto diverso, di una bellezza quasi unica, che ben si sposa con il personaggio. Per il resto il costume è quello visto nell'anime e nel manga, quindi con le due fasce che cadono sul seno e con la ricca pettinatura bionda.

Record of Ragnarok racconta di un torneo organizzato dagli dei per decidere il destino del genere umano. I rappresentanti delle divinità si scontrano con quelli della nostra specie in combattimenti spietati. Chi avrà la meglio?