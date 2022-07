Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: trailer svela i sistemi di gioco

L'editore Spike Chunsoft e lo studio di sviluppo Chime Corporation hanno pubblicato un nuovo trailer di Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness per mostrare in azione i vari sistemi di gioco, incluse le modalità con cui si scenderà nelle profondità dell'abisso e si progredirà nella storia.

Il video dura più di due minuti ed è pieno di sequenze di gameplay, che faranno sicuramente piacere agli appassionati della serie originale che sono in fervente attesa del gioco. Come si può vedere, Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness sembra mescolare dinamiche da gioco di ruolo d'azione, con altre da survival, senza lesinare qualche puzzle. Naturalmente anche la parte narrativa sarà molto curata.

Prima di lasciarvi alle vostre riflessioni, vi ricordiamo che Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness è previsto per PC, PS4 e Nintendo Switch il 2 settembre 2022 (1 settembre in Giappone). La versione PC sarà disponibile soltanto su Steam.