Steam Next Fest October 2022 Edition: ecco le date della prossima edizione

Steam ha comunicato le date ufficiali della prossima Steam Next Fest: October 2022 Edition: inizierà il 3 ottobre e si concluderà il 10 ottobre 2022. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le Steam Next Fest sono eventi in cui sviluppatori e giocatori si incontrano su Steam, tra centinaia di demo pubblicate e streaming pubblici in cui vengono mostrati i giochi e i dev rispondono alle domande del pubblico.

Viste dal punto di vista dei videogiocatori, le Steam Next Fest sono n ottimo modo per provare tanti giochi. Viste dal punto di vista degli sviluppatori sono l'occasione perfetta per accrescere il proprio pubblico.

Valve ha anche pubblicato le modalità di partecipazione alla Steam Next Fest di ottobre per gli sviluppatori:

Il logo della Steam Next Fest

Il Next Fest di Steam torna dal 3 al 10 ottobre 2022! Il Next Fest di Steam è una celebrazione di più giorni in cui i fan possono provare demo, chattare con gli sviluppatori, guardare trasmissioni in diretta e conoscere i giochi in arrivo su Steam. Per gli sviluppatori, il Next Fest di Steam è un'opportunità per ottenere un feedback anticipato dai giocatori e creare un pubblico per un futuro lancio su Steam.

Durante l'evento, i giochi verranno organizzati sulla pagina principale in base alle categorie selezionate durante la registrazione e alle etichette applicate alla pagina del Negozio del gioco di base. Vedi Visibilità dei giochi in basso per ulteriori informazioni.

Il Next Fest di Steam mostra trasmissioni in diretta di giochi in base a un programma che consente di selezionare fino a due orari ai quali la trasmissione del tuo gioco verrà messa più in evidenza. Consulta Trasmissioni durante gli eventi in basso per ulteriori dettagli.