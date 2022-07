God of War Ragnarok: per passare dalla versione PS4 a quella PS5 bisogna pagare 10€ extra

Per passare dalla versione PS4 a quella PS5 di God of War Ragnarok è necessario pagare un'extra di 10€. La questione era abbastanza chiara già in fase di annuncio, ma è meglio specificarla perché pare che ci sia comunque una certa confusione in merito.

Sony ha specificato chiaramente la cosa, immaginiamo per evitare i fraintendimenti avuti con Horizon Forbidden West: "Acquistando la Standard Edition di God of War Ragnarök per PlayStation 4, è possibile passare alla versione per PlayStation 5 al prezzo di $10 USD (o valuta equivalente)."

Già in passato la multinazionale giapponese aveva annunciato che dopo Horizon Forbidden West, tutti i giochi first party di PlayStation avrebbero richiesto il pagamento di soldi supplementari per passare dalla versione di vecchia generazione a quella di nuova.

Quindi: chi acquisterà God of War Ragnarok per PS4 spenderà 70€ (edizione standard). Se vorrà passare alla versione PS5 dovrà spendere altri 10€. Chi, invece, acquisterà direttamente la versione PS5 spenderà 80€.

Per il resto vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 novembre 2022.