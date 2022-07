God of War Ragnarok: grandi numeri sui social per l'annuncio della data d'uscita

La reazione all'annuncio della data d'uscita di God of War Ragnarok è stata massiccia sui social, segno evidente che erano in molti ad attendere di sapere se avrebbero potuto giocare con le nuove avventure di Kratos e Atreus nel 2022. Vediamo qualche numero, raccolto da Benji-Sales:

Profilo Instagram di PlayStation - 970.ooo Mi piace

Profilo Twitter di PlayStation - 145.000 Mi piace

Profilo Twitter di Santa Monica Studio - 80k Likes (most ever)

Il trailer su YouTube - Più di quattro milioni di visualizzazioni (combinate tra varie fonti)

Vedremo se tanto interesse si tradurrà in vendite dello stesso livello. Probabilmente sì, visto che comunque stiamo parlando del seguito di una delle maggiori hit dell'epoca PS4, tra le esclusive, nonché di una serie amatissima in generale, che ha prodotto moltissimi successi.

Per il resto vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà lanciato su PS4 e PS5 il 9 novembre 2022. Il gioco sarà disponibile in diverse edizioni, le cui prenotazioni partiranno il 15 luglio.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

È in arrivo dagli sviluppatori di Santa Monica Studio il sequel dell'apprezzatissimo God of War (2018). Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all'annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎

Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri.

Man mano che la minaccia del Ragnarök si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni...