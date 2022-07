Elden Ring: Bandai Namco ha spedito una spada commemorativa alla leggenda Let Me Solo Her

Let Me Solo Her, il leggendario videogiocatore di Elden Ring che ha ucciso per mille volte Malenia, il più forte boss del gioco, è stato premiato da Bandai Namco con una vera spada celebrativa, che testimonia la sua immane impresa.

La spada celebrativa

Let Me Solo Her, al secolo Klein Tsuboi, ha aiutato moltissimi altri giocatori a combattere contro Malenia, tanto da diventare famosissimo nella comunità. Naturalmente ha apprezzato moltissimo il dono, tanto da averne pubblicato alcune foto su Twitter, tramite il suo account (@TsuboiKlein):

Molto bella anche la confezione e gli extra che sono arrivati con la spada, che comprendono una mappa dell'Interregno e una targa. Sulla spada c'è scritto "Rise, Tarnished". La parte migliore però è il messaggio di congratulazioni personalizzato, che ha fatto davvero piacere a Tsuboi.

Che dire? Si tratta sicuramente del coronamento della carriera di Let Me Solo Her, già diventato oggetto di numerose opere della comunità, che lo hanno immortalato in diversi modi. Comunque sia ora la leggenda ha una spada vera. Chissà quanto ne sarà contenta Malenia.