Klonoa Phantasy Reverie Series: trailer annuncia il lancio della raccolta rimasterizzata

Klonoa Phantasy Reverie Series è disponibile da oggi per Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch, come ci ricorda il trailer di lancio. La versione PC sarà invece disponibile a partire da domani 8 luglio 2022 su Steam.

Klonoa Phantasy Reverie Series è una raccolta formata dalle versioni rimasterizzate di due giochi: Klonoa: Door to Phantomile, uscito originariamente su PlayStation, e Klonoa 2: Lunatea's Veil uscito su PlayStation 2. Entrambi i giochi sono stati migliorati dal punto di vista grafico, con nuovo modelli per i personaggi, gli scenari e i boss. Rifatto anche il sistema di illuminazione, ora molto più moderno.

Entrambi i titoli supportano la modalità cooperativa per due giocatori e sono stati aggiunti vari livelli di difficoltà. I nuovi giocatori, o semplicemente quelli che non vogliono una sfida troppo ardua, possono scegliere la modalità facile, che fornisce più salute, vite infinite e una riduzione dei danni subiti. Naturalmente tutti gli altri potranno giocare al livello di difficoltà normale.