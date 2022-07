Cobra Kai 2: Dojos Rising annunciato per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

L'editore GameMill Entertainment e lo sviluppatore Flux Games hanno annunciato Cobra Kai 2: Dojos Rising per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC. La data d'uscita non è stata svelata, ma il periodo sì: autunno 2022.

Purtroppo non è stato mostrato niente del gioco, a parte il logo visibile sul sito ufficiale, quindi è davvero difficile farsi un'impressione, anche solo sommaria su cosa ci aspetta.

Cobra Kai 2: Dojos Rising: il logo del gioco

La descrizione ufficiale sul sito dell'editore spiega più o meno quale sarà il gameplay. Il giocatore dovrà scegliere uno tra tre dojo: Eagle Fang, Cobra Kai e Miyagi-Do, quindi dovrà iniziare l'avventura che lo porterà a partecipare all'All Valley Karate Grand Champion, il più grande torneo di Karate della zona. Per farlo dovrà gestire il dojo trovando nuovi membri e allenandoli per renderli competitivi.

Cobra Kai 2: Dojos Rising avrà due modalità di gioco principali: la modalità storia, in cui l'obiettivo è appunto quello di vincere il torneo, e la modalità Cobra Classics, che farà rivivere alcuni dei momenti salienti della serie TV. Ci sarà anche una modalità online, che consentirà di combattere l'All Valley Tournament contro altri giocatori di tutto il mondo.

In totale ci saranno ventotto personaggi giocabili, ognuno con le sue abilità speciali e le sue caratteristiche uniche. Inoltre, raccogliendo chi e soldi si potranno migliorare tutti gli aspetti del dojo, compresi i personaggi stessi.