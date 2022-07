Take-Two ha inviato dei DMCA contro delle mod VR per GTA5, Red Dead Redemption 2 e Mafia Trilogy

Take-Two Interactive ha inviato dei DMCA per far rimuovere le mod VR di GTA5, Red Dead Redemption 2 e Mafia Trilogy, come confermato dal modder Luke Ross sul suo Patreon. Attualmente le mod risultano ancora disponibili ,in attesa di chiarificazioni da parte dell'editore chieste dal modder.

Sostanzialmente Take-Two ha richiesto la rimozione di tutto il materiale sotto copyright dal Patreon di Ross, il che ha colto di sorpresa il modder, perché stando a lui nessuna delle sue mod è stata creata usando software proprietario di Take-Two e le mod stesse non sono pensate per rimpiazzare i loro giochi o per sfruttare le proprietà intellettuali e le risorse dell'editore.

Avvocati di Take-Two in azione

C'è da dire che le modalità di distribuzione delle mod di Ross lasciano qualche perplessità. Egli stesso ha dichiarato di incassare circa 20.000 dollari al mese dal suo Patreon, ossia di guadagnare dalle mod, accessibili solo ai suoi seguaci. Comunque sia i DMCA sono relativi a problemi di copyright, non di licenze, quindi la situazione è ancora decisamente nebulosa, perché pare che non riguardi direttamente i soldi.

Va detto che Ross ha realizzato mod VR anche per altri giochi, come Horizon Zero Dawn, Dark Souls: Remastered, Cyberpunk 2077 ed Elden Ring, ma che solo Take-Two ne ha chiesto la rimozione.

Attualmente Ross pare essersi messo in contatto con Take-Two per risolvere la situazione in modo amichevole e per capire dove sarebbero le sue violazioni di copyright. C'è infine da dire che quando Take-Two inviò dei DMCA contro delle mod della trilogia originale di GTA, poi annunciò la raccolta remaster della stessa. Che stia lavorando a delle versioni VR dei suoi giochi?