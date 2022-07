Inscryption arriva su PS5 e PS4, confermato con un nuovo trailer

Devolver Digital ha confermato l'arrivo di Inscryption su PS5 e PS4, e si tratta di un'aggiunta davvero di grande rilievo nel catalogo delle console Sony, arrivata oggi con un trailer all'interno dell'iniziativa dedicata agli indie da parte di Sony PlayStation.

Sviluppato da Daniel Mullins, Inscryption è uno strano horror psicologico strutturato come un gioco di carte, che però nasconde un sostrato più ampio, diventando una sorta di avventura che si estende anche al di là del tavolo da gioco in cui si svolgono gli scontri a suon di carte.

In parte deckbuilder roguelike, in parte rompicapo con enigmi in stile escape-room e in parte horror psicologico, Inscryption è stato uno dei giochi indie più interessanti del del 2021 su PC e si appresta a portare la sua carica innovativa anche su console. Quello che sembra iniziare come diabolico deckbuilder si trasforma presto in qualcosa di totalmente diverso, ma lascio a te il piacere di scoprire i segreti più oscuri di questo gioco.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Inscryption, dove viene valutato in maniera veramente notevole. Curiosamente, poco dopo l'annuncio PlayStation aveva riferito anche di una data di uscita fissata per il 15 agosto, ma stranamente questa è stata smentita da Devolver Digital, che ha riferito come non ci sia ancora un'uscita fissata di preciso per l'arrivo su PS4 e PS5, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni. Tra le novità annunciate c'è il supporto per le funzionalità DualSense, ovviamente per quanto riguarda l'edizione PS5.