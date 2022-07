Cursed to Golf: nuovo trailer con data d'uscita, anche su PS5 e PS4

L'interessante avventura golfistica Cursed to Golf torna a mostrarsi con un nuovo trailer che comunica anche la data d'uscita del gioco, ora previsto arrivare anche su PS4 e PS5 oltre a PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.

Cursed to Golf arriverà dunque il 18 agosto 2022, in piena estate, portando con sé il suo strano misto di golf, platform e avventura in 2D da parte di Thunderful Games e Chuhai Labs. Anche questo titolo è emerso oggi durante l'evento PlayStation dedicato agli indie, con l'annuncio delle versioni PS4 e PS5 che non erano state comunicate in precedenza.

Mostrato anche lo scorso marzo e uno dei protagonisti della Steam Next Fest, nonché tra i titoli più interessanti del programma ID@Xbox, Cursed to Golf mischia elementi da adventure RPG roguelike al golf, mettendo insieme una struttura di gioco veramente particolare.

Nei panni del Cursed Golfer, ci troviamo intrappolati in un Purgatorio a tema Golf, dal quale dobbiamo uscire prendendo parte a varie sfide e, ovviamente, cercando di mandare la pallina in buca nel percorso verso la redenzione. Oltre a presentare una progressione narrativa e veri e propri livelli da attraversare, nel gioco dobbiamo costantemente lanciare la pallina sfruttandone traiettorie e rimbalzi per superare i vari ostacoli ambientali.