God of War: Ragnarok, un nuovo stupendo artwork da PlayStation Arabia

Il profilo Instagram di PlayStation Arabia ha pubblicato un artwork inedito di God of War: Ragnarok che immortala una Freya furiosa mentre assalta Kratos ed Atreus. Chi ha giocato al God of War del 2018 noterà alcuni dettagli interessanti, ma per tutti gli altri sconsigliamo di non procedere oltre con la letture per evitare spoiler.

Ieri Sony ha annunciato finalmente la data di uscita di God of War: Ragnarok per PS4 e PS5, svelando anche una serie di edizioni speciali e da collezione. Con il lancio programmato da qui a pochi mesi inevitabilmente è iniziata anche la campagna marketing quindi è lecito aspettarsi un buon numero di immagini, artwork e dettagli sulla nuova epopea di Kratos e Atreus nelle prossime settimane.

God of War: Ragnarok, l'artwork ufficiale pubblicato da PlayStation Arabia

Nell'artwork pubblicato da PlayStation Arabia vediamo Freya assaltare Kratos e Atreus, mentre si trovano su una slitta. La scena sembrerebbe ricordare una delle sequenze mostrate nel gameplay trailer presentato a settembre dello scorso anno, dove abbiamo visto la dea della mitologia norrena scagliarsi sui due protagonisti in cerca di vendetta per la morte del figlio Baldur.

Il dettaglio interessante che emerge dall'immagine sono le due ali da "Valchiria" di Freya. Sappiamo che in precedenza le erano state strappate da Odino, che inoltre l'aveva maledetta, impedendole di abbandonare Midgard o ferire qualsiasi essere vivente come spiegato nel nostro speciale dedicato alla dea della seduzione e della bellezza. In qualche modo quindi, Freya deve essere riuscita a riottenere i suoi poteri da regina delle Valchirie e li userà contro Kratos e Atreus.

God of War: Ragnarok sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre 2022.