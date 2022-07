Baldur's Gate 3: l'ottavo aggiornamento maggiore introduce il bardo

Larian Studios ha annunciato i contenuti dell'ottavo aggiornamento maggiore di Baldur's Gate 3, che introdurrà tra le altre cose la classe del bardo. La patch sarà disponibile da questa sera, quindi non ci sarà bisogno di aspettare molto. Come saprete il nuovo Baldur's Gate è disponibile in accesso anticipato su Steam e su Stadia.

I bardi arrivano in Baldur's Gate 3

L'annuncio dell'ottavo aggiornamento è arrivato in occasione di un Panel From Hell, serie di eventi organizzati da Larian Studios per presentare le sue novità. La serata è stata particolarmente ricca, grazie a una performance dal vivo degli Hunter, la band metal belga di David Walgrave, il capo della produzione di Larian.

Ovviamente il fulcro di tutto è stato il gioco e le novità in arrivo, tra le quali la già citata classe del bardo, la razza degli gnomi, una revisione al ritmo dei combattimenti e molto altro ancora. La nota di rilascio completa della nuova patch sarà disponibile su Steam dopo il lancio.

Musica significa convivialità

La classe del bardo è la tipica classe di supporto che combatte usando delle melodie. È divisa in due sottoclassi: College of Valour, focalizzata sul combattimento, e College of Lore, focalizzata sulla magia.

Tra le novità c'è anche una modifica al sistema di combattimento: adesso i nemici minori (come i goblin o gli animali) sono raggruppati e attaccano tutti insieme. In questo modo le battaglie più grandi diventano più agili.

Introdotte anche le killcam per sottolineare i colpi critici, migliorata la resa dei capelli dei personaggi e altro ancora.