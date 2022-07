Monster Hunter Rise Sunbreak, Giungla: come sbloccare l'accampamento extra e i punti di pattuglia

Tuttavia per sbloccare gli accampamenti extra e i punti di dislocamento dei compagni dovrete prima individuarli nella mappa , impresa talvolta non semplicissima se consideriamo le generose dimensioni e la complessità dei terreni di caccia di Monster Hunter Rise. In particolare la Giungla ha una rete di caverne sotterranee, cunicoli ben nascosti e dislivelli che potrebbero rendere la ricerca piuttosto lunga. Ma se seguirete i nostri consigli li troverete in un batter d'occhio.

Non solo, nell'espansione Sunbreak è stata aggiunta anche la nuova funzione della Pattuglia Compagni , grazie alla quale potrete sfruttare un ulteriore punto di viaggio rapido a scelta tra i due presenti in ogni mappa, inviando sul posto un compagno Felyne o Canyne. Insomma parliamo di risorse preziose per i cacciatori e che rendono molto più piacevoli le cacce.

Fortunatamente, come nel gioco base anche in Sunbreak è possibile sbloccare degli accampamenti extra in ogni mappa, grazie ai quali è possibile sfruttare una sorta di viaggio rapido che velocizza di molto gli spostamenti.

Anche sfruttando i compagni Canyne e gli insetto filo, spostarsi nelle mappe di Monster Hunter Rise e dell'espansione Sunbreak talvolta richiede molto tempo. Non c'è niente di più fastidioso che iniziare una missione solo per scoprire che il mostro da cacciare si trova dall'altra parte della mappa rispetto all'accampamento o, peggio, dover rifare tutto il tragitto dopo aver perso i sensi in battaglia.

Non siete riusciti a trovare l' accampamento secondario e i punti di pattuglia della Giungla in Monster Hunter Rise: Sunbreak ? Allora vi diamo una mano noi con questa guida.

Come trovare l'accampamento secondario della Giungla

La Giungla di Monster Hunter Rise: Sunbreak ha un solo accampamento secondario, situato nella parte centrale della mappa. Risulta particolarmente utile in quanto da qui potrete raggiungere in un lampo la spiaggia a nord (area 3), la grotta situata al centro della mappa (area 7), mentre tramite un cunicolo a sinistra della tenda potrete accedere facilmente alla zona est (area 9) o la parte superiore della Giungla grazie a un maxi insetto filo. Tuttavia è ben nascosto tra le rocce e dunque in molti non riescono a trovarlo neanche dopo aver setacciato in lungo e in largo l'area.

Abbiamo indicato la posizione esatta dell'accampamento con un cerchio rosso nella mappa qui sotto. Per raggiungerlo vi consigliamo di recarvi nella spiaggia a nord della Giungla (area 3, nel punto indicato con un cerchio verde nella mappa qui sotto) e scalare la parete rocciosa dove si trovano degli orinsetti per entrare in un'insenatura. Pochi metri più avanti troverete il sito dell'accampamento.

A questo punto per sbloccare l'accampamento secondario della Giungla dovrete completare una piccola missione secondaria. Tornate a Elgado e parlate con il mercante Oboro che vi affiderà l'incarico "Accampamento Giungla". Per completarlo dovrete uccidere 8 Hermitaur nella Giungla, ovvero i paguri simili ai Damyo Hermitaur che vagano solitamente lungo la spiaggia.

Potrete completare questo incarico durante una missione qualsiasi nella Giungla oppure avviando un Tour Spedizione in questa mappa parlando con Chichae a Elgado o Minoto nella base di caccia di Kamura. Il contatore delle eliminazione è cumulativo, ovvero potrete completare la richiesta anche di volta in volta quando andate a caccia nella Giungla, anche se il nostro consiglio è quello di sbloccare l'accampamento il prima possibile.