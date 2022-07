Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, svelato il programma dell'accesso anticipato

Gamera Interactive ha svelato il programma dell'Accesso Anticipato di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms, lanciato in accesso anticipato su Steam il 30 giugno 2022. Dopo un periodo passato a risolvere i problemi più cogenti, stanno per arrivare i nuovi contenuti, che andranno a completare il gioco, comunque già perfettamente giocabile.

La pianificazione di Alaloth: Champions of the Four Kingdoms

Come potete vedere, per prima cosa ad agosto 2022 saranno aggiunte le roccaforti, con la possibilità di acquistare mobilia, incontrare nuovi personaggi non giocanti, ottenere missioni speciali e raccogliere le tasse.

Con l'aggiornamento di settembre 2022 arriverà invece il primo aggiornamento della mappa, con quattro nuovi luoghi visitabili: Rockstarn, Mountain Hand, Fal'Thalas e Arrowtooth. Sarà migliorato anche il supporto a mouse e tastiera e saranno aggiunti nuovi nemici, nuovi oggetti e nuovo bottino. Sarà inoltre migliorata la quest principale.

Con aggiornamenti successivi saranno introdotti quattro draghi: Pyre, Shadis, Viainne e Razen; sarà aggiornata nuovamente la mappa, con nuovi luoghi visitabili e nuove aree per combattere; sarà introdotta la modalità arena; sarà rivista l'interfaccia utente; sarà migliorata la modalità cooperativa; il gioco sarà tradotto in nuove lingue e altro ancora.

Insomma, Alaloth: Champions of the Four Kingdoms ha ancora molta strada davanti a sé, nonostante la solida partenza.