Immortality rinviato, ecco la nuova data d'uscita

Sam Barlow ha annunciato che Immortality è stato rinviato. La nuova data d'uscita è il 30 agosto 2022. Fortunatamente si tratta di uno slittamento breve, che non cambia né l'anno, né il periodo d'uscita. Semplicemente Half Mermaid, il team di sviluppo, ha bisogno di più tempo per rifinirlo e non vuole affrettare l'uscita.

"Speriamo che chiunque fosse in attesa del gioco comprenda questo male necessario e si continui a preparare per scavare nel mistero più complesso cui abbiamo provato a dare risposta: 'cos'è successo a Marissa Marcel?'"

Immortality ha fatto parte del Tribeca Games Showcase, dove era presente con un nuovo trailer. La data d'uscita precedente era il 26 luglio 2022, quindi molti speravano di giocarci tra pochi giorni.

Come i precedenti titoli di Barlow, Her Story e Telling Lies, Immortality sarà composto da filmati che il giocatore dovrà guardare e combinare alla ricerca di indizi, per districarsi nella storia raccontata.

Immortality uscirà quindi il 30 agosto 2022 su PC e Xbox Series X e S. Sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass, per la gioia degli abbonati.