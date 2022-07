CD Projekt Red compie vent'anni, lanciato un sito celebrativo per festeggiare

Oggi, 1° luglio 2022, CD Projekt Red, lo sviluppatore della serie The Witcher e di Cyberpunk 2077, ha compiuto venti anni. Per festeggiare ha lanciato un sito dedicato all'evento, in cui i fan possono trovare tanto materiale legato allo studio di sviluppo polacco.

Sito del 20° anniversario di CD Projekt Red

Il sito è davvero molto ricco e comprende anche una linea temporale con tutti i momenti più significativi di questi vent'anni di storia. Lo studio fu fondato nel 2002 e nel 2007 lanciò il primo The Witcher su PC. Nel 2011 fu la volta di The Witcher 2: Assassins of Kings per PC, che nel 2012 arrivò anche su Xbox 360. Nel 2013 apre CD Projekt Cracovia, mentre nel 2014 viene introdotto un nuovo logo. Il 2015 è un anno fondamentale per CD Projekt Red, con il lancio di The Witcher 3: Wild Hunt, seguito dalle due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine. Nel 2016 viene inaugurato il festival artistico Promised Land. Lo stesso anno entra in beta chiusa Gwent: The Witcher Card Game. Nel 2018 viene aperto un nuovo studio a Breslavia e vengono lanciati Thronebreaker: The Witcher Tales e la versione finale di Gwent. Il 2019 è l'anno del lancio del miracoloso port di The Witcher 3 su Nintendo Switch e delle versioni mobile di Gwent. Il 2020 vede l'uscita di Cyberpunk 2077, mentre il 2021 viene acquisito uno studio a Vancouver, e CD Projekt Red si trasforma in seguito alle polemiche seguite alle condizioni di Cyberpunk 2077, che finirà con l'adozione di un nuovo modello di lavoro nel 2022. Sempre quest'anno ha visto l'arrivo di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X e S e l'annuncio del nuovo The Witcher.

Anche gli utenti sono stati chiamati a partecipare ai festeggiamenti inviando delle immagini che testimonino i loro momenti legati a CD Projekt Red. Per farlo, basta scorrere il sito fino in fondo dove viene spiegato come partecipare.