Digital Foundry, confronti PS5 vs Xbox Series X: Linneman sbotta e pubblica un riepilogo

Preso dallo sconforto per essere considerato parziale da vari fanboy tossici su Twitter, John Linneman di Digital Foundry ha infine sbottato e deciso di pubblicare un riepilogo dei confronti fra PS5 e Xbox Series X effettuati negli ultimi mesi, per vedere quali risultati siano stati rilevati da questi e dunque quale console emerga meglio nel complesso.

Il tweet qui sotto riporta un elenco Excel con tutti i video confronti effettuati da Linneman all'interno della rubrica britannica negli ultimi 28 mesi. Quello che emerge è che ci sono state in totale 15 analisi comparative, dunque non moltissime rispetto a quanto si potrebbe pensare. In queste, 8 volte Xbox è risultata migliore o più performante, in 5 casi ci sono stati pareggi (positivi o negativi per entrambi) e in 2 casi PS5 è risultata migliore.



Il duplice scopo di Linneman, come si evince dai tweet successivi, è mettere a tacere le voci che lo vogliono magari più benevolo con PlayStation e al contempo smentire chi sostiene che i risultati siano in gran parte a favore della console Sony. L'idea è che un'iniziativa del genere, più che mettere pace nella console war, possa piuttosto alimentarla con nuove munizioni, ma in ogni caso si tratta di un documenti interessante.

Da notare che la lista è molto parziale, in quanto riguarda solo i video e le analisi effettuate personalmente da John Linneman, come si evince dal suo sfogo personale, dunque non è da considerare una visione completa della situazione, sebbene il giornalista in questione sia sicuramente tra i più attivi di Digital Foundry nell'effettuare questo genere di disamine.