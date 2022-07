Classifica Steam: Deck e Raft fissi al comando, Stray terzo con i preorder

La classifica Steam dell'ultima settimana vede lo Steam Deck ancora al comando e Raft in seconda posizione, ma la sorpresa è il terzo posto di Stray, raggiunto per il momento con i soli preorder.

Steam Deck Raft Stray Elden Ring Ready or Not F1 22 Valve Index Monster Hunter Rise: Sunbreak Monster Hunter Rise + Sunbreak bundle CS:GO Prime Status Upgrade Package

In uscita il 19 luglio su PC e PlayStation, Stray ha scalato l'intera top 10 fino a raggiungere il podio: una situazione che sulla piattaforma Valve abbiamo visto diverse volte anche per le produzioni meno importanti, ma che ogni volta lascia un po' interdetti.

C'era tuttavia da aspettarselo, se consideriamo che all'inizio del mese Stray è stato il gioco messo più volte nella lista dei desideri su Steam, a sottolineare quanto l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studios sia attesa.

Per il resto, la classifica vede Elden Ring in quarta posizione, Ready or Not stabile in quinta e F1 22 in discesa al sesto posto: la settimana scorsa il racer su licenza ufficiale FIA era quarto.