Marvel's Spider-Man Remastered è su Steam: disponibile la pagina ufficiale

In netto anticipo rispetto alla data di uscita, Marvel's Spider-Man Remastered ha già la propria pagina ufficiale aperta su Steam, cosa che consente di ottenere vari dettagli e informazioni sul gioco ed eventualmente inserirlo nella propria lista desideri.

Ricordiamo che Marvel's Spider-Man Remastered sarà disponibile su PC a partire dal 12 agosto 2022, come riferito con l'annuncio della versione Windows e il trailer di presentazione nel corso del recente State of Play.

Marvel's Spider-Man, un'immagine del gioco

Per il resto, la pagina ufficiale, disponibile a questo indirizzo, è ancora piuttosto scarna: contiene tre immagini e il trailer di presentazione visto in precedenza, oltre alla sinossi e ai dettagli sulle caratteristiche.

Mancano ancora i requisiti di sistema per la versione PC, che verranno probabilmente aggiunti nei prossimi giorni, intanto c'è però la possibilità di inserire il gioco nella propria lista dei desideri, in attesa della data d'uscita ufficiale. Vediamo l'introduzione riportata sulla pagina di Steam:

La vita di Peter Parker e quella di Spider-Man entrano in collisione in una storia originale. Gioca nel ruolo di un Peter Parker ormai esperto, impegnato a combattere i supercriminali della New York Marvel. Lanciati attraverso quartieri colmi di vita sconfiggendo i nemici con eliminazioni epiche.

Da notare, peraltro, che come sviluppatori sono segnalati Insomniac Games e anche Nixxes Software, a riprova di come quest'ultimo team sia stato acquisito da PlayStation Studios anche per la sua esperienza nell'ambito delle conversioni di giochi su PC. Come publisher risulta invece "PlayStation PC LLC", evidentemente la divisione creata ad hoc per la pubblicazione dei giochi su piattaforma Windows.