Thor: Love and Thunder, nuovo teaser trailer con sequenze inedite per il film Marvel

Thor: Love and Thunder è protagonista di un nuovo teaser trailer con sequenze inedite del film, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il 6 luglio.

Dopo il trailer italiano di Thor: Love and Thunder, questo video rivela un momento in cui Thor cerca di costruire una squadra di eroi per affrontare Gorr il macellatore di dei, il potentissimo villain interpretato da Christian Bale.

Non è chiaro se nel film le cose andranno esattamente in questo modo o se si tratta di un "montaggio" a favore di teaser, ma di certo la minaccia rappresentata da Gorr non va presa alla leggera e sarà interessante capire come Thor e i suoi compagni la spunteranno.

Come già noto, nella pellicola ritroveremo Natalie Portman nei panni di Thor, o meglio della versione femminile del dio del tuono, basata su di una specifica storyline a fumetti.