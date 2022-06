Glitch Busters: Stuck on You mostrato con un trailer al Guerrilla Collective 3.0

Glitch Busters: Stuck on You è stato mostrato con un trailer durante il Guerrilla Collective 3.0, dopo l'annuncio di qualche settimana fa. Il gioco uscirà a breve su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Sviluppato da Toylogic, Glitch Busters: Stuck on You miscela meccaniche sparatutto e platform per proiettarci all'interno di una coloratisima esperienza cooperativa per quattro giocatori, in cui potremo controllare altrettanti buffi personaggi.

Ci troveremo a esplorare livelli posti sui tetti dei palazzi, sparare contro orde di nemici e utilizzare una serie di manovre (ad esempio impilare i quattro protagonisti) per raggiungere piattaforme poste in alto e da lì schiacciare le unità ostili con un salto.

Glitch Busters: Stuck on You può essere giocato anche in solitaria, nel qual caso a controllare i nostri tre compagni saranno altrettanti bot, che ci accompagneranno in questo bizzarro mondo con livelli che alternano 3D e 2D.