Sword Art Online: il cosplay di Asuna di Lena si rilassa in piscina

Sword Art Online è una fonte di ispirazione praticamente sconfinata per i cosplayer, che possono attingere da un variegato cast di personaggi, in particolare quelli femminili. Ce lo dimostra Lena con questo cosplay di Asuna Yuuki perfetto per l'estate.

Se avete visto l'anime ho letto le versioni cartacee di Sword Art Online allora Asuna non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta della protagonista femminile dell'opera di Reki Kawahara e il suo ruolo di conseguenza è di grande rilievo in quasi tutti gli archi narrativi della storia, dando una mano a Kirito in tutti i mondi virtuali che esplora.

Lena ha deciso di proporre una versione un po' diversa dal solito di Asuna, riponendo gli abiti da paladina per indossare un comodo costume da bagno. Negli scatti qui sotto la vediamo rilassarsi a bordo di una piscina mentre si gusta un cocomero e un drink. Considerando il periodo e le temperature da record, un po' la invidiamo.

Che ne pensate del cosplay estivo di Asuna realizzato da Lena? Fatecelo sapere nei commenti.