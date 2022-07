Nightingale, dalle carte ai regni incantati: le nuove informazioni sul gioco di Inflexion Games

Può darsi che non abbiate sentito parlare, a oggi, né del titolo né del team. Quest'ultimo è stato fondato da ex-sviluppatori di BioWare, attualmente a capo del progetto troviamo Aaryn Flynn ( lo abbiamo persino intervistato ), nome legato a Mass Effect (della cui trilogia fu director) e alla serie di Dragon Age, tra le altre cose. Ma del resto questo non è un approfondimento di tipo storico: vogliamo in realtà fare il punto assieme a voi sulle nuove informazioni disponibili su Nightingale . Gli sviluppatori sono infatti tornati a commentare di recente proprio uno degli aspetti cardine dell'esperienza, vale a dire la gestione delle carte magiche, svelando dettagli inediti.

Vi è un momento, nel primo libro di quel capolavoro letterario noto come La torre nera, in cui l'antagonista mostra a Roland di Gilead alcune carte, e con queste carte predice in un certo senso il suo futuro, svelandogli anzitempo i compagni che si uniranno a lui nell'arco dell'avventura. Ci piace vedere un'eco di questi eventi nel sistema di gioco alla base del promettente Nightingale, il primo progetto di Inflexion Games previsto attualmente per gli ultimi mesi del 2022.

Mondi incantati e carte da gioco

Alcune delle carte di Nightingale

In Nightingale fino a quattro giocatori contemporaneamente (ma si potrà anche vivere l'esperienza in solitaria) avranno la possibilità di esplorare regni incantati, tanto affascinanti quanto pericolosi, collegati tra loro da portali; all'interno dei singoli mondi dovranno prevalentemente sopravvivere, combattere contro mostri pericolosi, dedicarsi al crafting di strumenti utili per procedere in una narrazione che comunque sembra legherà tra loro i singoli mondi visitati. Questa la promessa da parte di Inflexion Games. Ma allora, a che cosa servono esattamente quelle carte mostrare nei vari trailer?

Le carte magiche - note come Realm Cards - rappresenteranno il cuore dell'esperienza, in un modo assai semplice da spiegare, ma forse un po' più ostico da comprendere in tutte le sue possibilità. I giocatori potranno selezionare alcune carte specifiche, combinarle tra loro, e utilizzarle per attivare i portali dei Regni: questi ultimi verranno generati poi in modo procedurale, ma comunque sempre sulla base delle specifiche carte selezionate. È quindi possibile affermare che saremo noi (e voi) a decidere in quale mondo si andrà a finire, e quali saranno le caratteristiche specifiche di questo mondo.

Esplorare, combattere, craftare: questa l'esperienza alla base di Nightingale

Fin qui niente di nuovo, in verità: si sapeva già che il contesto di Nightingale avrebbe presentato mondi generati proceduralmente, più o meno cupi, più o meno lieti, ma tutti potenzialmente pericolosi. Ciò che invece non era stato spiegato bene era in che modo il gameplay si avvalesse di queste benedette carte per modificare l'esperienza, garantendo sessioni tutte originali, ma comunque sulla base di un filo conduttore (tematico-narrativo) pensato a tavolino dagli sviluppatori.