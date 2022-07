Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka di Win_Winry con Lancia di Longino

Oltre ad essere uno dei manga/anime di maggior impatto nella storia, Neon Genesis Evangelion è considerabile un notevole cavallo di battaglia per i cosplayer con alcune preferenze specifiche, come dimostra ancora una volta questo cosplay di Asuka da parte di Win_Winry.

La cosplayer in questione ha già dato prova delle proprie capacità in diverse altre interpretazioni di Asuka Sōryū Langley, ma in questo caso viene presentata in una mise piuttosto particolare: si tratta infatti di un misto tra la plug suit da combattimento, rintracciabile nel guanto rosso, e il completo da studentessa in divisa, che tuttavia sembra ispirato ai personaggi di Honkai Impact 3rd.

Il risultato è un misto strano e affascinante, arricchito ulteriormente dalla presenza di una riproduzione della Lancia di Longino nella sua rappresentazione tipica della serie Evangelion, come lancia a doppia punta intrecciata che richiama - ma reinterpretandola in maniera molto particolare - ancora una volta la mitologia cristiana.

Uno degli anime indubbiamente più influenti degli anni 90 e primi 2000, ma anche oltre, Neon Genesis Evangelion ha segnato la gioventù di parecchi appassionati di manga e animazione nipponica, ma ha saputo espandersi anche in altri ambiti con tutte le sue particolarità tra storia, personaggi e ambientazione.

L'interpretazione di Win_Winry è particolarmente apprezzabile anche per la somiglianza nei tratti della modella rispetto a quelli del personaggio originale disegnato da Yoshiyuki Sadamoto, tra espressione e acconciatura.