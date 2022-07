Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di ohholyhelll incarna perfettamente il personaggio

Bunny Bulma non smette di ispirare le cosplayer di tutto il mondo, come dimostra questo cosplay di ohholyhelll dedicato alla versione coniglia del famosissimo personaggio di Dragon Ball. Si tratta di uno dei costumi più amati della serie, ancora molto richiesto, nonostante gli anni. In fondo i classici non muoiono mai.

ohholyhelll fa un lavoro interessante, affiancando la sua opera a un piccolo video che mostra Bunny Bulma direttamente nella serie anime. In questo modo non solo può dilettarsi a receitare il personaggio, ma può anche creare un ponte immediato con lo stesso, facendo notare l'accuratezza della sua opera.

Per il costume è sempre quello: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu, un paio di tacchi alti rossi con cinturini alle caviglie e un paio di polsini della camicia bianca. Cosa si potrebbe aggiungere o togliere per migliorarlo?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.