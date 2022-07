Nintendo Switch Sports: aggiornamento gratis in arrivo il 27 luglio con varie novità

Nintendo ha annunciato il prossimo arrivo di un aggiornamento gratis per Nintendo Switch Sports, fissato per il 27 luglio 2022, che porterà tra le altre cose anche nuovi update per Calcio, Pallavolo e il gioco online.

In particolare, viene inserito il supporto per la fascia da applicare alla gamba in modo da attivare il nuovo sistema di controllo per il Calcio, anche in partite da quattro giocatori contro quattro.

Utilizzando la fascia per la gamba, i calciatori in erba potranno calciare nella vita reale, consentendo al gioco di trasformare ogni movimento in un'azione all'interno di Nintendo Switch Sports. Allo stesso modo, sarà possibile eseguire uno scatto nel gioco muovendo le mani, come se si stesse correndo sul posto.

Un altro aggiornamento interessante riguarda inoltre la Pallavolo, a cui verranno aggiunte nuove mosse chiamate attacco con finta e servizio bomba, andando dunque ad arricchire le possibilità di controllo all'interno di questa disciplina nel gioco.

Per quanto riguarda l'online, la Pro League verrà arricchita con i nuovi ranghi S e ∞, che permetteranno ai giocatori più competitivi di raggiungere vette ancora più alte nel gioco online.

Inoltre, l'update consente di unirsi facilmente alle partite nella modalità Gioca con gli amici usando i nuovi ID Room.

L'update sarà disponibile dal 27 luglio 2022 ed è gratuito per tutti i possessori di Nintendo Switch sports, a cui seguiranno poi anche altri aggiornamenti successivi. Nel frattempo, il gioco continua a dominare le classifiche tra Giappone ed Europa.