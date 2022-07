Stray: mod rimpiazza il miagolio con l'urlo "Jason" da Heavy Rain

Stray è ormai sul mercato da qualche giorno e naturalmente stanno arrivando anche le prime mod per la versione PC, una delle quali sostituisce il miagolio del gatto con l'urlo "Jason" da Heavy Rain.

Se ricordate (come scordarlo), nell'avventura Heavy Rain di Quantic Dream, in una certa scena bisognava guidare un padre alla ricerca del figlio nella folla di un centro commerciale. Mentre camminava, bisognava premere X per fargli chiamare "Jason", il nome del pargolo scomparso.

La parte comica stava nel poter premere il tasto a ripetizione, con il padre che urlava a raffica il nome del figlio, dando varie intonazioni alla parola.

In Stray il gattino protagonista miagola quando si preme un tasto. Quindi il nostro modder ha pensato bene di sostituire i suoi versi felini, con le varie intonazioni di Jason. Perché? Perché sì. Evidentemente è un fan di Heavy Rain che si è divertito moltissimo in quella particolare sequenza, tanto da volerla far rivivere in ogni altro possibile gioco.

In ogni caso, se volete scaricare la mod Jason per Stray, basta andare su Nexus Mods. Per l'installazione, seguite le istruzioni fornite dal modder. Naturalmente la mod è compatibile solo con la versione PC del gioco.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Stray.