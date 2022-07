My Hero Academia: il cosplay di Camie di Kaezuko ammalia con un'illusione

I fan di My Hero Academia non vedono l'ora di scoprire come si concluderà l'opera del sensei Kōhei Horikoshi e vedere i nuovi episodi della serie anime. Per ingannare l'attesa Kaezuko ha pensato bene di realizzare un cosplay di Camie Utsushimi, l'eroina illusionista.

Camie è un'aspirante super eroina che frequenta la scuola superiore di Shiketsu, un'accademia rivale rispetto alla Yuei frequentata dal protagonista Midoriya. Pur presentandosi come una ragazza con un carattere un po' indolente e svampito, Camie è considerata una delle più promettenti allieve dell'istituto. Il suo nome da eroe è Illus-o-Camie, particolarmente azzeccato se consideriamo i suoi poteri: la ragazza è infatti in grado di generare delle potenti illusioni audio visive che mandano in confusione chiunque l'affronti.

Kaezuko imita proprio l'attivazione del Quirk di Camie, che consiste in una misteriosa polvere che la ragazza disperde nell'aria soffiandoci sopra, generando delle potenti illusioni. Il cosplay è complessivamente di ottima fattura, con tutti gli elementi caratteristici riproposti in maniera rigorosa, dalla catsuit in pelle all'acconciatura, passando per il copricapo distintivo dell'accademia Shiketsu e il girocollo di pelle del personaggio.

Se siete in cerca di altri cosplay basati su anime e manga, date uno sguardo anche a quello di Diane di The Seven Deadly Sins realizzato da lady_pizza_hug e quello di Marin Kitagawa di My Dress-Up Darling in versione succube di HaneAme. Cambiando completamente genere vi suggeriamo anche il cosplay di Lisa di Genshin Impact firmato Chocokasa e quello della strega Bayonetta di Sailor Virgo.

Che ne pensate del cosplay di Camie Utsushimi di My Hero Academia realizzato da Kaezuko? Fatecelo sapere nei commenti.