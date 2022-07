My Dress-Up Darling: il cosplay di Hane_Ame da succube ha una marcia in più

My Dress-Up Darling è stata una delle sorprese per quanto riguardo gli anime arrivati nella prima metà del 2022. L'opera nata dalla penna di Shin'ichi Fukuda è riuscita a conquistare il pubblico grazie a una storia leggera ma piacevole da seguire e al tempo stesso anche piuttosto originale dato che parla del mondo dei cosplayer. La modella Hane_Ame ha deciso di rendergli omaggio realizzando un cosplay di Marin Kitagawa in versione succube.

My Dress-Up Darling parla della passione per i cosplay, dal punto di vista di Marin, un'aspirante cosplayer dal carattere solare, e di Gojō, ragazzo introverso ma estremamente abile con ago e filo. Unendo le loro forze, Marin riesce a coronare il suo sogno e nel corso della Stagione 1 l'abbiamo vista interpretare vari personaggi fittizi. Tra questi c'è anche Rizu-kyun una succube tratta da un manga di genere slice of life.

Quello proposto da Hane_Ame è dunque una sorta di cosplay nel cosplay, dato che ha deciso di rappresentare proprio la succube Rizu. Come per i suoi lavori precedenti, pur mantenendo alcuni dei tratti caratteristici del personaggio, la modella propone una versione alternativa del costume, già piuttosto striminzito nella versione originale, ma che ora è composto praticamente da solo della lingerie che mette in risalto la sua avvenenza. D'altro canto, le succubi sono o non sono esseri demoniaci che seducono uomini e donne?

