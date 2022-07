Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: trailer e dettagli del DLC Trials of the Dragon King

Square Enix e Team NINJA hanno pubblicato un trailer e nuove immagini del DLC Trails of the Dragon King di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, svelando inoltre una serie di dettagli sui contenuti aggiuntivi in arrivo la prossima settimana su PC e console.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King è il primo contenuto del Pass Stagionale, che includerà tra le altre cose anche delle nuove classi, una categoria d'armi, sfide, aree e storie. La storia sarà ambientata dopo il finale del gioco base e vedrà la presenza dei Guerrieri della Luce "classici", dunque i dettagli di seguito sono fondamentalmente degli spoiler se ancora non siete arrivati ai titoli di coda.

"Dopo innumerevoli morti, innumerevoli cicli, un uomo ha assunto il mantello del dio oscuro del caos e si è impadronito del potere stesso della creazione", recita la descrizione ufficiale fornita oggi da Square Enix. "Tutto ciò era secondo i piani: un piano meticolosamente orchestrato per spezzare le catene che i Lufeniani avevano posto al mondo e liberare Cornelia dalla loro presa."

"Completato il suo primo compito, ha messo in moto le ruote di un nuovo corso. Attraverso il tempo eterno, lui e i suoi alleati avrebbero nutrito e guidato eroi degni del titolo di guerrieri della luce, proprio come un amico aveva guidato una volta lui e i suoi compagni. Perché alla fine, è solo la luce che può spezzare le catene del passato e condurre il mondo a un'alba più luminosa."

Nell'espansione Trials of the Dragon King, Bahamut farà il suo ritorno, proponendo una serie di sfide a Jack e compagni. La celebre evocazione sarà anche al centro del nuovo Job Summoner, che potrà evocarlo in battaglia sacrificando HP e MP (che continueranno a diminuire finché rimane in campo) per sfruttare le sue potenti mosse. L'Evoker invece può evocare uno spirito che supporta la squadra a tutto tondo, mentre il Pilgrim utilizza la Staff, una nuova tipologia d'arma in grado di colpire i nemici anche a grande distanza trasformandosi in una sorta di frusta.

Il DLC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin inoltre introduce gli Accessori, una nuova categoria di equipaggiamento che garantisce abilità uniche che non si possono ottenere tramite armi e armature, e l'armamento del Chaos, caratterizzato da una potenza offensiva maggiore e ottenibile giocando al livello di difficoltà "Hard" o superiore.

Sarà disponibile anche il nuovo livello di difficoltà, "Bahamut", che aggiunge una nuova scheda omonima nel menu di gioco. Da qui i giocatori possono affrontare le Trials of the Dragon, ovvero delle sfide in cui saranno attivi vari effetti svantaggiosi per il giocatore. Completandole avanzerete nella storia del DLC e potrete riscattare vari oggetti ed equipaggiamento di alto livello nell'Exchange Shop.

Il DLC Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Trials of the Dragon King sarà disponibile a partire dal 20 luglio 2022 come parte del Season Pass, disponibile al prezzo di 24,99 euro.