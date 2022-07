Pathfinder: Wrath of the Righteous, data di uscita per PS4, Xbox One e Switch annunciata

Il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Owlcat Games hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch di Pathfinder: Wrath of the Righteous. Il GDR strategico sarà disponibile su console a partire dal 29 settembre 2022. Arriverà nella versione Enhanced Edition, che dallo stesso giorno sarà disponibile gratuitamente anche per chi ha acquistato il gioco su PC.

Owlcat Games inoltre ha svelato che dall'11 agosto sarà disponibile il terzo DLC del Season Pass, The Treasure of the Midnight Isles, grazie alla quale i giocatori potranno avventurarsi in un vasto arcipelago ricco di tesori e pericoli e vivere una storia inedita in una modalità rogue-like standalone. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Vi ricordiamo che Pathfinder: Wrath of the Righteous è disponibile su PC, via Steam, Epic Games Store e GOG, dal 2 settembre dello scorso anno. Le versioni console inizialmente erano previste per il mese di marzo di quest'anno, ma gli sviluppatori erano stati costretti a rinviarle all'autunno.

La Enhanced Edition diventerà fondamentalmente la versione base per tutte le piattaforme, tuttavia oltre al fatto che introdurrà il supporto ai controller su PC non è ancora chiaro quali altri differenze saranno presenti rispetto all'originale.