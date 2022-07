Knights of Decayden, video mostra finalmente questa esclusiva Xbox, cancellata più di vent'anni fa

Il giornalista Stephen Totilo della testa Axios è riuscito a ottenere un video che mostra il gameplay di Knights of Decayden, esclusiva Xbox cancellata ormai più di venti anni fa. Lo trovate in testa alla notizia.

Si tratta di un gioco poco conosciuto, di cui finora si erano viste solo immagini statiche. Inizialmente non si chiamava nemmeno Knights of Decayden. Nelle prime intenzioni degli sviluppatori doveva essere un'esclusiva PS2, tanto che nel 2000 lo presentarono a Sony. All'epoca si chiamava Knights of Utu. Con il passaggio a Xbox fu ribattezzato Archipelago, quindi prese il nome definitivo di Knights of Decayden.

Il team di sviluppo che lo stava realizzando era Totally Games, cui dobbiamo Star Wars: X-Wing e seguiti. L'esperienza del team è ben visibile anche in Knights of Decayden, anch'esso basato sui combattimenti aerei tra cavalieri a cavallo di quelli che sembrano dei cavallucci marini giganti.

Il progetto prevedeva una modalità storia single player e una modalità multigiocatore. Microsoft lo ha cancellato nel 2002. Larry Holland, il fondatore di Totally Games, lo ricorda come un progetto ambizioso, che si rivelò troppo per lo studio di sviluppo. A peggiorare le cose furono il crunch, dovuto all'aver accettato le tempistiche dettate dalla casa di Redmond, e Microsoft stessa, i cui manager dell'epoca ne sapevano davvero poco di videogiochi ed erano difficili da accontentare.

Al momento della cancellazione, Knights of Decayden era ancora molto rozzo. Il team si aspettava che accadesse, ma nondimeno il fatto demoralizzò un po' tutti.

La parte più curiosa della storia fu che il taglio di Knights of Decayden fu il primo compito assegnato a Phil Spencer, l'attuale capo di Microsoft Gaming, quando iniziò a lavorare per Xbox.