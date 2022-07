Aliens, annunciato un nuovo action horror single player da Survios

Lo sviluppatore Survios ha annunciato che sta collaborando con 20th Century Fox per realizzare Aliens, un gioco d'azione horror single player tratto dal celebre franchise. In realtà Aliens potrebbe non essere il titolo definitivo, come fatto capire dagli sviluppatori.

Nuovo gioco di Aliens in arrivo

Purtroppo per ora i dettagli in merito al progetto sono scarsissimi. Survios ha svelato soltanto che racconterà una storia originale ambientata tra gli eventi raccontati dai film Alien e Aliens. Il giocatore vestirà i panni di un veterano di guerra che vuole vendicarsi degli xenomorfi.

Mosso da Unreal Engine 5, Aliens è in sviluppo per PC, console (non meglio specificate) e visori VR, fatto che non stupisce visto il portfolio di Surviors, caratterizzato proprio da molti titoli VR, come Creed: Rise to Glory, The Walking Dead Onslaught e Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey.

Per adesso non c'è molto altro da riportare, ma Survios ha promesso maggiori dettagli per il 21 luglio 2022. Li fornirà durante una conferenza tenuta al Comic-Con di San Diego. Speriamo che mostri Aliens in azione, ovviamente solo se c'è qualcosa da mostrare.