The Seven Deadly Sins: il cosplay di Diane di lady_pizza_hug è splendido

The Seven Deadly Sins continua a riscuotere grande successo su Netlfix, nel mentre in Italia sono arrivati i primi numeri del manga sequel Four Knights of the Apocalypse. Ovvi vi proponiamo un cosplay di Diane la gigantessa con il peccato dell'Invidia realizzato da lady_pizza_hug.

Diane appartiene clan dei giganti ed è un membro dei Sette Peccati Capitali sotto il comando di Meliodas. Data la sua stazza è dotata di grande forza fisca e può manipolare la terra a suo piacimento. Pur rappresentano il peccato d'invidia, ha un carattere socievole e molto altruista.

Il cosplay realizzato da lady_pizza_hug non presta il fianco a grandi critiche e rappresenta fedelmente i tratti caratteristici del personaggio. Come potrete vedere nello scatto qui sotto, il costume e l'acconciatura sono praticamente identici a quelli della Diane originale. Insomma un cosplay semplice ma efficace, che ha come unico difetto l'assenza del tatuaggio a forma di serpente che simboleggia il peccato di Invidia sulla gamba sinistra.

Che ne pensate del cosplay della gigantessa Diane di The Seven Deadly Sins realizzato da lady_pizza_hug? Fatecelo sapere nei commenti.