FIFA 23: data di uscita e Closed Beta forse svelati da un leak

In rete sono spuntati nuovi presunti dettagli su FIFA 23, la simulazione calcistica di EA Sports in arrivo quest'anno. Nelle ultime ore un leak potrebbe aver svelato la data di uscita, a quanto pare fissata al 30 settembre 2022, e l'arrivo di una Closed Beta.

Le informazioni arrivano da Aggiornamenti Lumia, un account Twitter che monitora scrupolosamente tutte le variazioni nel database dello store di Microsoft e che in passato ha "azzeccato" più di una soffiata.

Come detto in apertura, stando alle informazioni condivise FIFA 23 debutterà nei negozi il 30 settembre 2022, data che in passato era stata suggerita anche dal noto insider Tom Henderson, e sarà preceduto da una Closed Beta, che apprendiamo avrà dimensioni pari a 38,85 GB su piattaforme Xbox.

Aggiornamenti Lumia ha condiviso anche delle immagini del logo di FIFA 23 e della copertina ufficiale, con protagonista Mbappé. La cover ora non è più visibile nel Tweet a causa di una violazione del copyright, ma confermiamo che è identica a quella trapelata nella giornata di ieri.

Pur trattandosi di indiscrezioni non ufficiali, la data di uscita indicata da Aggiornamenti Lumia e Tom Henderson è verosimile, dato che la simulazione di calcio annuale di EA è solita uscire tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, quando la maggior parte dei campionati sta entrando nel vivo.

Per scoprire la verità in ogni caso probabilmente non dovremo attendere a lungo: sempre secondo Tom Henderson, EA Sports annuncerà ufficialmente FIFA 23 durante la seconda metà di luglio.