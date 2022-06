FIFA 23, Skate 4 e nuovo Need for Speed saranno svelati a luglio, dice Tom Henderson

Electronic Arts sembra avere in programma un ricco luglio 2022 in termini di presentazioni, considerando che in tale mese pare siano previsti gli annunci di FIFA 23, Skate 4 e del nuovo Need for Speed, secondo quanto riferito da un report di Tom Henderson.

Il noto giornalista/insider è convinto che EA abbia intenzione di presentare tutti e tre i giochi in questione nel corso di luglio 2022, anche se non è ancora chiaro se questo sia destinato ad avvenire all'interno di un unico evento sullo stile di EA Play o se ci saranno semplicemente annunci staccati nel corso del prossimo mese.

Più precisamente, sembra che Need for Speed e FIFA 23 possano essere presentati nella seconda metà del mese di luglio, con Skate 4 che potrebbe forse precederli, ma attendiamo di capire l'eventuale dinamica degli annunci, considerando che EA ha già riferito di non aver pianificato un evento EA Play per il 2022 e avere invece intenzione di svelare i giochi "quando sono pronti" per essere mostrati.

Del resto, tutti e tre i giochi sono ormai attesi da tempo, dunque non ci sono particolare sorprese al riguardo: FIFA 23 è semplicemente il nuovo capitolo annuale della simulazione calcistica più venduta al mondo, probabilmente l'ultimo a mantenere il titolo originale dopo la chiusura dell'accordo di partnership esclusivo tra EA e FIFA.

FIFA 22, uno stadio

In base a quanto emerso in precedenza, includerà i Mondiali di Calcio 2022 e quelli femminili del 2023.

Il nuovo Need for Speed dovrebbe essere un gioco di corse piuttosto diverso da quelli precedenti, che secondo Jeff Grubb potrebbe adottare un'estetica "più stilizzata", invece di seguire il fotorealismo, forse con elementi in stile anime.

Infine, di Skate si è parlato già in precedenza ed è stato anche protagonista di qualche leak che lo mostrava in una fase ancora molto preliminare, dunque poco indicativi. Già alcuni giorni fa è emerso che il gioco sarà svelato a luglio 2022, dunque a questo si aggiungerebbero anche gli altri due titoli, in attesa di conferme.