Skate 4: un video pre-alpha mostra il gameplay ancora in fase di studio

È trapelato su internet in queste ore un primo video pre-alpha di quello che dovrebbe essere Skate, o Skate 4, ovvero il nuovo capitolo della serie EA incentrata sullo skateboard, attualmente in lavorazione presso il team Full Circle.

Ovviamente si tratta di un video estremamente preliminare, poco più di un concept in movimento, dunque non va preso come indicativo della qualità del gioco. Scenari e modelli poligonali sono ancora grezzi e appena accennati, oltre ad esserci una serie di bizzarri placeholder sullo schermo a indicare materiale ancora assolutamente non ufficiale.



In ogni caso, il breve video condiviso da Jeff Grubb e altri insider attraverso Twitter è abbastanza indicativo per avere una prima idea della struttura open world del nuovo Skate, che dovrebbe riprendere quella che caratterizzava i capitoli precedenti.

In questo caso, si notano anche alcuni nuovi movimenti possibili per il personaggio, con una maggiore libertà d'azione senza tavola ai piedi e ulteriori acrobazie che coinvolgono il corpo libero al di là dello skateboard, con possibili integrazioni tipo parkour o simili.

D'altra parte, anche Tom Henderson aveva riferito in precedenza che la fase di test per il gioco era in corso e l'idea era che ci fosse un presentazione in arrivo, ma se il livello di sviluppo è quello presentato nel video ci vorrà probabilmente ancora un po' di tempo prima di vederlo effettivamente in azione.