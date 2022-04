Spider-Man: Across the Spider-Verse rinviato al 2023, Sony annuncia la data d'uscita

Sony ha deciso di spostare ulteriormente la data d'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse, che subisce così un netto rinvio al 2023 e all'anno successivo per la seconda parte del nuovo film animato, che come è noto sarà diviso in due parti.

La prima parte di Spider-Man: Across the Spider-Verse dovrebbe dunque arrivare il 2 giugno 2023, dopo essere stato precedentemente spostato al 7 ottobre del 2022, inoltre la compagnia ha anche effettuato una modifica al titolo, che non avrà più la dicitura "Parte 1" all'interno.

Spider-Man: Across the Spider-Verse nel teaser

L'idea resta sempre di presentarlo come una storia in due parti, ma evidentemente ci saranno delle modifiche nella titolazione, che potrebbero portare a un nome completamente diverso per la seconda parte.

Quest'ultima è stata ulteriormente spostata al 29 marzo 2024, dunque c'è ancora molto tempo prima di poter vedere entrambe le nuove pellicole, che fungono da seguito per l'ottimo Spider-Man: Un nuovo Universo.

Nei nuovi film, Miles Morales / Spider-Man (Shameik Moore) riparte per una nuova avventura multidimensionale con Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) e un nuovo team di compagni per combattere un villain particolarmente insidioso. Torna anche Oscar Isaac nei panni di Miguel O'Hara / Spider-Man 2099, e Jake Johnson come Peter B. Parker / Spider-Man.

A dirigere i film ci sono Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, con sceneggiatura da parte di Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham.