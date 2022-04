Front Mission 2089: Borderscape annunciato da Square Enix a sorpresa per iOS e Android

Square Enix ha annunciato in queste ore, a sorpresa, il nuovo Front Mission 2089: Borderscape, che rappresenta il ritorno della storica serie di strategici ad ambientazione fantascientifica direttamente su piattaforme mobile, per iOS e Android.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo ma c'è intanto un primo trailer di presentazione, che potete vedere riportato qui sopra, il quale inizia già a stabilire un po' il tono e l'atmosfera del gioco, senza elementi di gameplay. Il titolo è sviluppato da Black Jack Studio e non è chiaro ancora se si tratti o meno di uno strategico come i capitoli classici.

Il filmato mostra un misto di scene live action e in computer grafica, mostrando momenti diversi di un mondo prima e dopo quella che sembra essere stata una grande guerra, con l'immancabile presenza dei mech da combattimento che, anche in questo caso, avranno un ruolo preponderante nel gioco.

Il filmato è molto particolare e malinconico, costruendo un'ambientazione interessante e mostrando forse alcuni personaggi della storia, anche se rimane molto vago, mentre sui social tutto quello che è stato diffuso è un breve messaggio che introduce qualcosa della base narrativa:

"12°S, 91°W.

C'è una terra fertile, due potenti federazioni economiche, un gruppo di mercenari bloccati nel vivo del conflitto e una guerra destinata a infiammarsi"

È probabile che, tra breve, Square Enix apra le pre-registrazioni per il gioco, come solitamente avviene, consentendo magari di capire qualcosa di più su questo progetto. Intanto c'è un sito ufficiale da cui trarre le informazioni prossime. Per quanto riguarda la serie, Square Enix ha annunciato a febbraio Front Mission 1st e 2 Remake per Nintendo Switch e rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni al riguardo, dopo la delusione del "seguito spirituale" Left Alive.