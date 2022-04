Skate: fase di test per il gioco di EA in arrivo secondo Tom Henderson

Secondo quanto indicato da Tom Henderson, noto leaker, il nuovo gioco di Electronic Arts della serie Skate sarà presto in fase di test. Questo potrebbe indicare che la data di uscita, o perlomeno un nuovo annuncio, non è troppo lontano.

Precisamente, Henderson ha detto: "Quindi... siamo saliti sullo skate. Fase di test questa settimana?". Come potete leggere, non ci sono molte informazioni e Henderson non precisa, tecnicamente, di star parlando del gioco di Electronic Arts, ma non vi sono altre opzioni credibili. Già in passato, inoltre, Henderson aveva indicato che le fasi di test di Skate sarebbero iniziate presto.

La speranza ovviamente è che Skate venga di nuovo mostrato al pubblico. Il gioco è stato annunciato nel 2020, ma da allora Electronic Arts (editore) e Full Circle (sviluppatore) non hanno più condiviso informazioni a riguardo. Gli autori hanno affermato di aver contattato vari fan della serie per realizzare un prodotto che sia amato dai giocatori storici.

Non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali. Henderson è un leaker noto, ma ovviamente potrebbe sempre sbagliarsi, quindi vi ricordiamo di prendere quanto da lui indicato con le pinze.