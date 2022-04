Tiny Tina's Wonderlands: trailer di Coiled Captors, la prima espansione in arrivo tra pochi giorni

2K e Gearbox Software hanno annunciato che pubblicheranno Coiled Captors, la prima espansione di Tiny Tina's Wonderlands delle quattro in programma, giovedì 21 aprile 2022, quindi tra pochissimi giorni. Per l'occasione è stato pubblicato un trailer dedicato al DLC che ci permette di avere un assaggio dei nuovi contenuti in arrivo.

Come apprendiamo dal comunicato ufficiale, Coiled Captors inizia a "Dreamveil Overlook", dove l'enigmatico chiromante Vesper attende i giocatori desiderosi di una nuova avventura. Nell'espansione dovremo vedercela con Chums, una divinità intrappolata nel corpo di uno seawarg e avventurarci in lande desolate e glaciali, rovine aride e caverne allagate.

Di seguito le caratteristiche del DLC Coiled Captors di Tiny Tina's Wonderlands:

Un nuovo boss "Chums" il Vecchio Dio, con quattro potenti forme che si sbloccano nel tempo. I racconti di Vesper sono progettati per essere rigiocati in modo da poter testare il tuo coraggio contro questa difficoltà crescente;

Nuovo bottino da raccogliere, tra cui armi, equipaggiamento e oggetti cosmetici. Ogni volta che sconfiggi le forme sempre più temibili del boss, guadagnerai delle anime perdute che ti permetteranno di far girare la ruota del destino di Vesper. I giri di questo raccapricciante aggeggio possono ricompensarti con armi leggendarie, equipaggiamento e altri oggetti;

Nuovo contenuto Chaos Chamber. Il completamento di "Coiled Captors" aggiungerà anche i suoi rispettivi livelli e boss al pool di possibilità nel "Chaos Chamber", l'endgame infinitamente rigiocabile di Tiny Tina's Wonderlands. Questo espanderà la miriade di combinazioni per il tuo dungeon randomizzato, rendendo ogni run molto più imprevedibile.

Il DLC Coiled Captors è incluso nel Season Pass di Tiny Tina's Wonderlads, acquistabile separatamente o come parte della Chaotic Great Edition. Il pass include anche le altre tre espansioni in arrivo nei prossimi mesi, che andranno ad ampliare il gioco con nuovi contenuti, sfide e molto altro ancora.