Outriders Worldslayer: data di annuncio dell'espansione svelata con un teaser, manca poco

People Can Fly e Square Enix hanno annunciato la data del reveal completo di Outriders Worldslayer, la nuova espansione del looter shooter. Il giorno da segnarsi sul calendario è il 21 aprile 2022, precisamente alle 18:00, ora italiana.

L'annuncio è stato fatto tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Oltre a indicare la data del reveal di Outriders Worldslayer e l'orario per vari fusi, l'account ufficiale di Outriders ha condiviso un piccolissimo teaser che mostra brevissime scene tratte dalla nuova espansione. Potete vederlo qui sotto.

In passato, Outeriders ha proposto anche l'espansione New Horizon. Ve ne abbiamo parlato nel nostro provato, nel quale vi abbiamo spiegato che "Outriders: New Horizon è un'espansione gratuita ben riuscita nella struttura e con alcuni cambiamenti al gameplay che assicurano maggiore attenzione alla qualità della vita dei giocatori. Il fatto che sia compresa nell'acquisto ne elimina in buona sostanza i difetti legati ai pochi contenuti, fermo restando che i giocatori di Outriders si troveranno ad avere visto tutto nel giro di una manciata di ore. Vedremo cosa il 2022 riserverà al titolo di People Can Fly, ma nel frattempo se avete ancora voglia di fraggare qualcuno o qualcosa con stile, Outriders è lì ad attendervi."