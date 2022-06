Half-Life: Alyx senza realtà virtuale, la mod fa progressi e si mostra in un video

Half-Life: Alyx potrà essere giocato anche al di fuori della realtà virtuale grazie a una mod che punta a trasformarlo in un normale sparatutto in soggettiva da schermo standard, con il progetto che va avanti e si è mostrato anche in un video gameplay.

Autore di questa modifica è SoMNst, che sta cercando di far funzionare Half-Life: Alyx senza l'uso dei visori a realtà virtuale, in modo da espandere potenzialmente la platea di giocatori coinvolti nel nuovo titolo Valve.

Più che un problema tecnico, una mod del genere presenta delle sfide sul fronte del gameplay: il gioco dev'essere rielaborato per poter essere giocato attraverso input tradizionali come mouse e tastiera o controller, dunque è richiesto un bel po' di lavoro visto che l'originale è interamente progettato per i visori come Valve Index.

L'altro problema maggiore è probabilmente dato dal fatto di riuscire a rendere ugualmente divertente e coinvolgente il gioco: un titolo di questo tipo perde ovviamente un bel po' di fascino se non viene fruito nel modo in cui era stato pensato. Non per nulla, Half-Life: Alyx è ricco di momenti che assumono maggiore senso se vissuti in prima persona in realtà virtuale, oltre a richiedere costantemente un'interazione con gli oggetti dello scenario che dovrebbe avvenire attraverso i controller collegati alle mani.

In ogni caso, per tutti coloro che non hanno intenzione di spendere per un visore a realtà virtuale, questa mod potrebbe rappresentare un'ottima occasione per provare comunque il nuovo gioco Valve.