I giochi più attesi di Famitsu: Splatoon 3 ancora in testa, risale Final Fantasy 16

Come ogni settimana, emerge la nuova classifica di Famitsu sui giochi più attesi dal pubblico giapponese, che vede Splatoon 3 ancora in testa ma anche una risalita di Final Fantasy 16 che ritorna al secondo posto, dopo essere sceso al terzo.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi dal pubblico nipponico di Famitsu:

[NSW] Splatoon 3 - 763 voti

2. [PS5] Final Fantasy XVI - 678 voti

3. [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 615 voti

4. [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 541 voti

5. [NSW] Bayonetta 3 - 463 voti

6. [NSW] Live A Live - 451 voti

7. [NSW] Dragon Quest X Offline - 445 voti

8. [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 360 voti

9. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 318 voti

10. [NSW] Ushiro - 233 voti

11. [NSW] Fire Emblem Warriors: Three Hopes - 207 voti

12. [PS4] Soul Hackers 2 - 191 voti

13. [NSW] Klonoa Phantasy Reverie Series - 166 voti

14. [PS5] Pragmata - 164 voti

15. [NSW] Anonymous;Code - 156 voti

16. [PS4] Star Ocean 6 - 151 voti

17. [PS4] Witch on the Holy Night - 148 voti

18. [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 143 voti

19. [PS4] Anonymous;Code - 135 voti

20. [PS5] Star Ocean 6 - 119 voti

21. [PS4] Dragon Quest X Offline - 117 voti

22. [PS5] Soul Hackers 2 - 111 voti

23. [PS5] Dragon Quest X Offline - 103 voti

24. [PS5] Hogwarts Legacy - 101 voti

25. [NSW] Nobunaga's Ambition: Rebirth - 92 voti

26. [NSW] Witch on the Holy Night - 80 voti

27. [PS4] Capcom Fighting Collection - 76 voti

28. [PS4] Granblue Fantasy Relink - 74 voti

29. [NSW] Capcom Fighting Collection - 69 voti

30. [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 58 voti

Come avevamo visto la settimana scorsa, Final Fantasy 16 non è più il most wanted di Famitsu: probabilmente il recente annuncio del suo arrivo nell'estate del 2023 ha fatto scalare il gioco Square Enix in classifica a favore di altri titoli che sono previsti arrivare prima, a questo punto.

In quest'ottica, Splatoon 3 è balzato velocemente in cima alla classifica con il suo arrivo fissato per il 9 settembre 2022 e la fama che che lo caratterizza in patria. Allo stesso modo, Xenoblade Chronicles 3 rimane tra le prime posizioni ma in questo caso viene nuovamente superato da Final Fantasy 16, sebbene per una manciata di voti.