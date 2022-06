Final Fantasy 16 non è più il most wanted di Famitsu, superato da 2 giochi Nintendo

Proprio pochi giorni dopo la sua nuova presentazione, Final Fantasy 16 non è più il più atteso dai lettori di Famitsu, essendo stato superato da due giochi Nintendo Switch, ovvero Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3.

Vediamo dunque la nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu:

[NSW] Splatoon 3 - 705 voti [NSW] Xenoblade Chronicles 3 - 684 voti [PS5] Final Fantasy 16 - 673 voti [NSW] Dragon Quest 10 Offline - 525 voti [NSW] Bayonetta 3 - 498 voti [NSW] LIVE A LIVE - 490 voti [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - 461 voti [NSW] Monster Hunter Rise: Sunbreak - 323 voti [NSW] Pokemon Scarlet and Violet - 292 voti [NSW] Ushiro - 244 voti

La coincidenza è particolare, perché giunge proprio a ridosso della nuova ed estesa presentazione di Final Fantasy 16 durante lo State of Play di inizio mese, che sembrava aver esaltato gli animi e si pensava potesse spingere ancora di più l'hype per il nuovo titolo Square Enix, la quale oltretutto ha tenuto anche un'altra esperienza giudicata galvanizzante dai fan proprio in questa settimana (la quale tuttavia è troppo recente per poter essere presa in considerazione nel sondaggio in questione, avvenuto nei giorni precedenti).

È possibile che la lunga attesa che ancora separa dall'uscita di Final Fantasy 16, previsto arrivare per l'estate del 2023, abbia giocato a favore dei concorrenti, comunque molto attesi e destinati ad arrivare prima. Di tutto questo godono dunque Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3, che conquistano rispettivamente il primo e il secondo posto, mentre dopo Final Fantasy 16 troviamo Dragon Quest X Offline e Bayonetta 3, in una top ten, manco a dirlo, totalmente dominata da Nintendo Switch.

Come riferito in passato, la classifica deriva da un sondaggio che la rivista nipponica Famitsu propone ai propri lettori: si tratta dunque di un campione piccolo, ma piuttosto significativo per quanto riguarda gusti e aspettative dei giocatori giapponesi.