Final Fantasy 16, analizziamo il nuovo trailer delle State of Play di giugno 2022

Dopo aver visto il nuovo trailer, intitolato "Dominio", possiamo dire che l'attesa sarà davvero estenuante, ma anche che Final Fantasy XVI rischia di essere una cocente delusione per chi, cercando un'esperienza JRPG più tradizionale, ha criticato la deriva action del titolo precedente. Seguiteci nella nostra analisi del trailer dello State of Play 2022 di Final Fantasy 16 , perché c'è parecchio da dire sulle novità che sono state divulgate in queste ore.

Final Fantasy XVI sarebbe già giocabile dall'inizio alla fine, stando alle parole del director Hiroshi Takai, ma l'ultima passata di rifiniture e ottimizzazioni esigerà un altro anno, sicché la nuova Fantasia Finale non vedrà la luce prima di una generica estate 2023. È stato un duro colpo per chi sperava in un lancio entro fine anno, come si vociferava, ma è già tanto che il producer Naoki "Yoshi-P" Yoshida abbia acconsentito a pubblicare un nuovo trailer: chi segue lo sviluppo di Final Fantasy XIV, il MMORPG rivitalizzato proprio dall'intervento di Yoshida, sa benissimo quanto la nuova punta di diamante di Square Enix sia meticoloso e attento ai dettagli.

Analisi del trailer

Final Fantasy XVI, foreste e paludi

Nel corso dello State of Play, Naoki Yoshida è comparso poco prima del trailer a scusarsi, da perfetto giapponese, per il ritardo nello sviluppo del gioco, con un sottile riferimento alla crisi che stiamo attraversando nel mondo reale, visto che di questo si parla anche in Final Fantasy XVI: guerra. Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato quello che sapevamo sui protagonisti della storia e sul regno in cui si svolge, Valistheia, ma il nuovo trailer aggiunge alcuni tasselli a quello che sembra essere un mosaico assai complicato.

Le prime immagini sono inconfondibili: Titano, Garuda, Ifrit, Bahamut. Una carrellata di mostri iconici che noi affettuosamente abbiamo spesso chiamato "summon" (dalla voce nel menù che permetteva, appunto, di evocarli in combattimento) e che in Final Fantasy XVI assumono una definizione già usata in passati Final Fantasy, quella di Eikon. Esseri soprannaturali intrappolati nel corpo degli umani chiamati Dominanti, e che scalpitano per emergere anche a costo della loro vita.

"Sta per scoppiare un'altra guerra, vero?", domanda Clive a Jill, appoggiato con noncuranza alla ringhiera di un balcone. Questa scena dovrebbe svolgersi nel passato o in un flashback, perché Clive è più giovane rispetto all'altra versione del suo personaggio che vediamo spesso nel trailer e nelle illustrazioni promozionali. Clive è il figlio maggiore dell'arciduca di Rosaria, mentre Jill, strappata ai Territori del Nord in giovane età per assicurare la pace tra le due nazioni, è cresciuta insieme a lui e a suo fratello minore Joshua, e quindi è una specie di sorellastra per il nostro protagonista.

Le scene successive incrociano le parole dell'arciduca di Rosaria - che vediamo accanto a Joshua, in sella ai Chocobo e pronti a partire in quello che secondo noi è ancora il passato o un flashback - con delle scene d'azione che finalmente ci mostrano l'interfaccia e il sistema di combattimento vero e proprio.

Final Fantasy XVI, un'inquietante sala del trono

Solo che sono due scene di combattimento molto diverse. Nella prima, Clive affronta un Lancere imperiale in una sequenza estremamente cinematografica in cui due si affrontano in duello e l'interfaccia si riduce a due indicatori dell'energia vitale, in alto, quasi come fosse uno scontro da picchiaduro. Accanto all'indicatore di Clive - su cui si leggono il livello di esperienza e la quantità esatta di Punti Vita - c'è un'icona più grande che raffigura palesemente la Fenice. Sotto, un'icona più piccola col ritratto di Garuda.

Nell'altra scena di combattimento, invece, vediamo affrontare una serie di nemici minori che ci fanno pensare che il Lancere imperiale fosse una specie di boss fight. In questa circostanza, notiamo un'interfaccia diversa, che in basso a sinistra elenca i consumabili associati ai tasti del controller, e in basso a destra le manovre di Clive: nella fattispecie, Jump per saltare, Attack per colpire, Fire per lanciare presumibilmente l'incantesimo omonimo, e Phoenix Shift, che sembrerebbe essere legato alla pressione del tasto R2.

Final Fantasy XVI, il sistema di combattimento è action in tempo reale

Nella scena immediatamente successiva, l'icona del tasto R2 scompare e questa piccola interfaccia cambia forma: è divisa, e le manovre Scarlet Cyclone e Rising Flames sostituiscono Fire e Attack rispettivamente. Questo ci fa pensare che, premendo R2, Clive possa attingere ai poteri dell'Eikon associato, in questo caso la Fenice. È importante notare anche le diciture che compaiono a schermo: Precision Dodge x3, Precision Counter, Burst Shot, Eikon Strike, Lunge e così via. Esse descrivono le manovre che il giocatore sta eseguendo, perciò si avverte già l'influenza del combat director, Ryota Suzuki, che ha già lavorato a Dragon's Dogma e Devil May Cry 5, coi quali questo sistema di combattimento sembrerebbe avere diversi elementi in comune.

Mentre vedevamo il trailer nel corso dello State of Play, infatti, il sito ufficiale di Final Fantasy XVI e il PlayStation Blog si sono aggiornati con alcune comunicazioni di Yoshida e Takai, che tra le altre cose ci hanno svelato il team che sta lavorando al gioco, finora avvolto da un'aura di mistero e indiscrezioni. Questo elenco conferma non solo Masayoshi Soken alla sontuosa colonna sonora - e chi ha giocato Final Fantasy XIV sa che può aspettarsi un accompagnamento musicale a dir poco incredibile - ma anche Kazutoyo Maehiro alla voce Creative Director & Original Screenplay.

Final Fantasy XVI, scontro tra Eikon

Questa informazione è importantissima perché ci dice due cose. In primo luogo, che tipo di storia e scrittura possiamo aspettarci: Maehiro, infatti, ha contribuito alla narrativa di Final Fantasy Tactics, Vagrant Story e l'espansione Heavensward di Final Fantasy XIV. Sono tutti giochi dalle storie sfaccettate e piene di intrighi politici, come del resto suggerisce una scena del trailer che sembrerebbe essere ambientata a corte, forse al cospetto di un sovrano.

L'altra cosa che ci dice l'elenco di collaboratori è che Naoki Yoshida si è circondato di fedelissimi, come per esempio Michael-Christopher Koji Fox, storico localizzatore di Square Enix che da anni dirige i lavori sulla narrativa di Final Fantasy XIV (e canta anche nella stessa band di Soken, The Primals). La sua influenza sulla storia e sui dialoghi sarà fondamentale: Yoshida ha confermato che Final Fantasy XVI è stato scritto e doppiato prima in inglese, e poi è stato localizzato in altre lingue, giapponese compreso, che è un'operazione al contrario rispetto al solito ma rimarca il controllo che Koji Fox ha su questo aspetto del gioco. E se avete giocato Final Fantasy XIV, sapete che capolavoro di scrittura sono i suoi dialoghi.