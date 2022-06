Steam: Windows 11 cresce costantemente come sistema operativo usato dagli utenti

In base alle statistiche di Steam, appare evidente come Windows 11 stia crescendo costantemente in termini di tasso d'adozione da parte degli utenti della piattaforma Valve, mantenendo il trend già visto lo scorso aprile.

A distanza di 7 mesi dalla sua uscita, Windows 11 ha praticamente raggiunto la soglia del 20% di quota di utilizzo sul totale degli utenti di Steam, ponendolo al secondo posto tra i sistemi operativi più utilizzati, dopo Windows 10.

Windows 11, una schermata

Nei primi mesi dell'anno, il nuovo sistema operativo era ancora a circa il 15%, dunque il tasso di crescita sembra notevole tra i giocatori di Steam.

Ovviamente, Windows in generale si conferma l'OS più utilizzato su Steam, praticamente un monopolio costituito dal 96,68% degli utenti, di cui Windows 10 (64 bit) risulta il più utilizzato al 73,89%, seguito appunto da Windows 11 64 bit a 19,59% e poi Windows 7 ormai sceso al 2,41%.

A seguire troviamo Mac OSX al 2,20% in totale e Linux all'1,12% su Steam. In termini di crescita, la variazione più ampia l'ha fatta registrare proprio Windows 11 con un +0,65% rispetto alla rilevazione precedente, ma è cresciuto anche Windows 10 di un +0,34%.

In termini hardware, le CPU più diffuse risultano essere quelle Intel, mentre sul fronte delle schede grafiche le più utilizzate dagli utenti Steam sono quelle Nvidia, con la GeForce GTX 1060 che risulta ancora essere la GPU più utilizzata, mentre cresce l'adozione di GeForce serie RTX 30, anche se meno di quelle AMD Radeon RX 6000.